В Галилее нашли византийский амулет с тетраграмматоном возрастом около 1500 лет

О находке сообщило Израильское управление древностей в своем Facebook .

Владельцы древней металлической подвески передали Израильскому управлению древностей семейный раритет реликвию, найденный 40 лет назад в деревне Арбель в Галилее. Ученые определили находку как амулет-оберег византийского времени.

Находку датировали V–VI веками нашей эры. Владелец подвески исповедовал монотеистическую религию — иудаизм или христианство, или придерживался гностицизма, однако при этом был не чужд суеверий того времени.

Поселение Арбель, в котором нашли амулет, было еврейским и славилось своими мудрецами. Оно неоднократно упоминается в Талмуде. В деревне до наших дней сохранились руины синагоги византийской эпохи.

На лицевой стороне амулета изображен всадник с нимбом, который поражает копьем лежащее под копытами лошади существо женоподобного вида. В верхней части подвески сделана греческая надпись «Единый бог побеждает зло», в нижней выгравирован так называемый тетраграмматон, записанное четырьмя греческими буквами имя бога, которое нельзя произносить последователям иудаизма.

Фото: Israel Antiquities Authority