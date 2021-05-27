Сыгравший киллера в «Марше Турецкого» актер Котляров лишился зуба в драке

Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

Драка произошла в центре Москвы около двух часов ночи. 54-летний Константин Котляров, известный по роли наемного убийцы в сериале «Марш Турецкого», сообщил журналистам, что подвергся нападению злоумышленника, который натравил на актера собаку бойцовской породы.

В результате драки артист лишился зуба, сообщил он изданию. Причины произошедшего он не уточнил.

Однако телеканал 5-tv.ru сообщил, что ему удалось найти второго участника столкновения. Им оказался военный врач, служивший в горячих точках. По его словам, в ту ночь Котляров был изрядно навеселе.

«От него разило так, что вообще... Мы гуляли с собакой, вдруг из-за дерева выходит человек с ножом и кидается на меня. Его надо проверить. Я уверен, что у него были судимости. Я уверен, я военный врач, я это вижу сразу», — заявил медработник.

По словам предполагаемого второго участника драки, он сам получил гематому на лбу и разбитую губу.