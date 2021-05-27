Заслуженный артист РСФСР Геннадий Стасенко умер в 81 год

Об этом сообщил Курский драматический театр имени Пушкина в своей группе в «ВКонтакте».

Актер скончался 23 мая, говорится в сообщении. За годы работы Стасенко занял в труппе театра одно из ведущих мест, отмечается в сообщении.

На сцене Курского драмтеатра он сыграл более 90 ролей в спектаклях, поставленных по пьесам русских и зарубежных драматургов, подчеркнули в театре.

Причины смерти актера не уточняются.

Стасенко родился в Тайшете Иркутской области 6 февраля 1940 года. В 1965 году окончил Днепропетровское театральное училище по специальности «актерское мастерство».

Работал в Днепропетровском русском драматическом театре имени Горького, Николаевском русском драматическом театре имени Чкалова, выступал в театрах Благовещенска и Котласа.

В Курском драмтеатре исполнил роли в спектаклях «Самая счастливая» Э. Володарского, «Третье поколение» Н. Мирошниченко, «Таблетку под язык» А. Макаёнка и в др.

За роль Стрельцова в спектакле «Полк идет» М. Шолохова Стасенко был награжден серебряной медалью имени народного артиста СССР А.Д. Попова.

Фото: Курский драмтеатр