Чернышенко вручил Ивану Глазунову нагрудный знак народного художника России

27.05.2021
Церемония награждения состоялась в Доме правительства. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко вручил ректору Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ивану Глазунову нагрудный знак «Народный художник Российской Федерации».
Почетное звание народного художника присвоил Глазунову президент РФ Владимир Путин 8 июня.
В приветственном слове вице-премьер назвал Глазунова великолепным живописцем, который с достоинством продолжает свою династию. Работы Глазунова ценятся не только в России, но и за ее рубежом, отметил Чернышенко.
«Иван Глазунов активно развивает Российскую академию живописи и галерею Ильи Глазунова, которые представляют собой целый культурный и образовательный комплекс», — процитировали вице-премьера на сайте правительства.