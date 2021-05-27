Чернышенко вручил Ивану Глазунову нагрудный знак народного художника России

Живописец представлен к госнаграде за большие заслуги в области изобразительного искусства, сообщается на сайте правительства в четверг.

Церемония награждения состоялась в Доме правительства. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко вручил ректору Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ивану Глазунову нагрудный знак «Народный художник Российской Федерации».

Почетное звание народного художника присвоил Глазунову президент РФ Владимир Путин 8 июня.

В приветственном слове вице-премьер назвал Глазунова великолепным живописцем, который с достоинством продолжает свою династию. Работы Глазунова ценятся не только в России, но и за ее рубежом, отметил Чернышенко.

«Иван Глазунов активно развивает Российскую академию живописи и галерею Ильи Глазунова, которые представляют собой целый культурный и образовательный комплекс», — процитировали вице-премьера на сайте правительства.





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