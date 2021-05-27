В Ассамблею «петровских музеев» России войдут почти 70 учреждений

Об этом сообщила журналистам статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

По ее словам, в ассамблею войдут 37 региональных, 30 муниципальных и несколько частных музеев. Ассамблея «петровских музеев» России создается к 350-летию со дня рождения Петра I.

Не считая федеральных музеев, на вступление в организацию заявились 37 региональных музеев, порядка 30 муниципальных и несколько частных музеев, пояснила она. «Из государственных это будет Эрмитаж, Петергоф, Росфото и многие федеральные музеи. Это, конечно, будет Московский Кремль, Государственный исторический музей. То есть музеи первой десятки наших мировых брендов тоже будут участвовать в этом проекте», — рассказала Манилова журналистам на открытии проектно-аналитической сессии «Музейные маршруты России», которая открылась в Петрозаводске.

Замминистра добавила, что Республика Карелия, в свою очередь, тоже подала заявку о вхождении музеев региона в ассамблею.

Министерство культуры поддержит проекты ассамблеи, в том числе финансово, отметила Манилова. Объединение войдет в состав Союза музеев России, добавила она.