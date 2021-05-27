Главархив Москвы опубликовал документы о нереализованных постройках СССР

Об этом сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Теперь на сайте организации доступны чертежи и фотографии грандиозных нереализованных советских построек. В их числе чертежи восьмой сталинской высотки и Дома колхозника, говорится в сообщении.

Вместе с коллегами из Госинспекции по недвижимости правительство Москвы продолжает публикацию уникальных документов, рассказывающих об архитектурном облике столицы. До марта текущего года был открыт доступ к уникальным материалам об утраченных церквях и часовнях дореволюционного времени, отметила Ракова.

«Сейчас мы знакомим горожан с документами советской эпохи, а именно с чертежами, фотографиями и другими документами о нереализованных грандиозных архитектурных проектах. Все эти материалы представляют очень большую ценность для историков, архитекторов, студентов и всех тех, кто интересуется прошлым города», — сказала заммэра.