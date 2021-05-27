Okko представил праздничную коллекцию «Из Петербурга с любовью»

Сборник посвящен Дню города Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба сервиса.

В коллекцию вошли культовые фильмы, театральные постановки петербургских театров и документальные фильмы, рассказывающих об истории города.

Представлены фильмы разных лет, в том числе культовая классика «Невероятные приключения итальянцев в России» и «Брат». Также включены более поздние фильмы, действие которых разворачивается на фоне Санкт-Петербурга: «Питер FM», «Прогулка», «Кококо» и «Серебряные коньки».

Поклонники документального кино узнают больше про любимый город и его музеи благодаря фильмам «Эрмитаж. Сила искусства», «Летний сад. Три эпохи» и «Музей Фаберже». Значительная часть коллекции посвящена пригородам Санкт-Петербурга и их дворцовым постройкам: «Гатчинский дворец», «Петергоф – жемчужина России», «Александровский дворец» и другие.



