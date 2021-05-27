Любимова рассказала о регистрации участников трека «Культура» конкурса «Лидеры России»

Сообщение главы Министерства культуры РФ распространила пресс-служба ведомства.

На трек «Культура» четвертого конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» зарегистрировались 6 700 человек из 85 регионов России и 41 страны мира, сообщила Любимова.

Глава ведомства напомнила, что участие в проекте доступно жителям любой географической точки мира. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента России с 2017 года и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 самостоятельных проектов.

Прием заявок на трек «Культура» завершился 17 мая. Больше всего заявок поступило от жителей Центрального федерального округа — 36,7%. На втором месте — Северо-Западный (15,3%), на третьем — Приволжский федеральный округ (15,2%). Далее по количеству регистраций идут Уральский (9,1%), Южный (9%), Сибирский (8,4% заявок), Дальневосточный (3,5%) и Северо-Кавказский (2,3%) федеральные округа.

Регионы-лидеры по количеству заявок: Москва (845), Санкт-Петербург (391), Московская область (298), Краснодарский край (117), Свердловская (114), Самарская (110) и Нижегородская (101) области, а также Республика Татарстан (92), Челябинская область (86) и Красноярский край (81).

По количеству заявок от зарубежных участников лидируют Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Узбекистан.

Любимова отметила тот факт, что трек «Культура» станет самым «женским» в четвертом конкурсе «Лидеры России». От женщин на него пришло самое большое количество заявок на участие — 62% (от мужчин — 38%), подчеркнула министр.