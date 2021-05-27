В Еврейском музее откроется выставка миниатюрных работ великих русских художников

Об этом сообщила пресс-служба банка ВТБ, ставшего генеральным спонсором выставки.

Экспозиция «Маленькое» искусство» откроется в Еврейском музее и центре толерантности в Москве 27 мая. На выставке представлены более 130 работ таких художников, как Василий Поленов, Исаак Левитан, Илья Репин, Валентин Серов и Михаил Врубель.

Экспозиция будет работать до 5 сентября 2021 года. Гости также увидят рисунки Льва Бакста, акварели Константина Сомова, графика Казимира Малевича, Николая Суетина, Михаила Ларионова, Ильи Чашника и других авторов авангарда 1910-1920-х годов.

Посетители смогут ознакомиться с работами Павла Басманова, Александра Шевченко и Антонины Софроновой. Также гости увидят лагерные миниатюры Михаила Соколова, сопоставимые по размеру со спичечным коробком.