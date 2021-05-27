В Минкультуры России выбрали концепцию развития музея-заповедника «Ростовский кремль»

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Второй очный этап конкурса концепций развития Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» состоялся в Минкультуры РФ под руководством замминистра культуры Аллы Маниловой.

На рассмотрение комиссии было допущено две концепции развития музея-заповедника, прошедшие первый этап конкурса. Программы были представлены в устной форме с презентационными материалами.

Свои концепции развития учреждения представили Иван Гринько и Александр Филяев.

Единогласным решением комиссия признала лучшей концепцию Александра Филяева. Предложенное им стратегическое видение должно обеспечить развитие музея-заповедника, его подходы на пути к достижению поставленных целей абсолютно понятны ведомству, добавила Манилова.

Музей-заповедник «Ростовский кремль» находится на территории архитектурного ансамбля бывшего Ростовского архиерейского дома (Ростовского кремля), который сформировался в результате строительной деятельности митрополита Ростовского и Ярославского Ионы III (Сысоевича) в 1670-1680-х годах. Коллекция и музейный фонд музея-заповедника насчитывает более 225 тысяч единиц хранения.





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