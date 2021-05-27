MusicAeterna отметит День основания Петербурга прогулкой по местам Чайковского

Об этом сообщает пресс-служба команды.

К 318-летию со дня основания Санкт-Петербурга команда musicAeterna подготовила новый проект — аудиоэкскурсию по местам, связанным с жизнью и творчеством Петра Чайковского.

Первый из серии маршрутов будет доступен на платформе izi.TRAVEL с 27 мая. Он расскажет о юности и годах профессионального становления великого русского композитора.

Петербург является особым городом в жизни Петра Чайковского. Не случайно его называют духовной родиной композитора. В Петербурге произошли важнейшие события в его жизни.

Здесь он учился музыке, впервые вживую услышал оперу и увидел балет, и здесь же состоялись премьерные представления его собственных сочинений. Впервые в Петербурге Чайковский оказался в восьмилетнем возрасте. Тогда был сделан знаменитый снимок, самое раннее изображение Петра Ильича. В Петербурге Чайковский прожил более 18 лет, и в разных частях города сохранилось множество мест, связанных с его именем.

Команда musicAeterna в рамках образовательного проекта «Лаборатория современного зрителя» разработала при поддержке генерального партнера коллектива — банка ВТБ — аудиопутеводитель «Чайковский в Петербурге». Прогулка начинается от Дома радио (Итальянская, 27), где сейчас находится творческая резиденция musicAeterna, и следует по местам, связанным с юностью композитора, его учебой и отношениями с родными. Сопровождает прогулку рассказ о жизни Чайковского и фрагменты его сочинений.

Чтобы пройти по маршруту, нужно зарегистрироваться в приложении izi.TRAVEL, включить геолокацию и скачать тур «Чайковский в Петербурге». Отправиться на прогулку можно в любое время, в любой компании совершенно бесплатно. Аудиогид будет доступен с 27 мая.