Опера «Тоска» вернется в Новосибирск после 30-летнего перерыва

Об этом сообщил журналистам на генеральной репетиции спектакля главный дирижер НОВАТа Дмитрий Юровский.

Сюжет оперы «Тоска» Джакомо Пуччини (1858-1924) рассказывает историю любви певицы и художника на фоне наполеоновских войн. Оперу представят в Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) спустя 30 лет после последней премьеры.

Впервые на сцене театра в спектакле выступит испанский вокалист Алехандро Рой, известный по своей работе в Метрополитен-опера, сообщил Юровский.

«Тоска» Джакомо Пуччини была впервые исполнена на новосибирской сцене 65 лет назад — в 1956 году. В последний раз спектакль был поставлен в НОВАТе в 1991 году, став одним из долгожителей сибирской сцены.

«Испанский певец Алехандро Рой — носитель этой культуры, он один из самых популярных исполнителей Каварадосси (один из главных героев оперы «Тоска») и исполняет это в Метрополитен-опера в Нью-Йорке», — отметил дирижер. Рядом с певцами такого уровня очень многие артисты тоже растут, сказал Юровский.



