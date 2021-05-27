На съемки новых «Гардемаринов» с Домогаровым и Харатьяном выделят 65 млн руб

Распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Средства на создание фильма «Гардемарины 1787. Война» будут выделены режиссеру Светлане Дружининой из резервного фонда, говорится в документе.

Как следует из распоряжения, в 2021 году должно быть проведено не менее 50 съемочных смен. Минкультуры РФ будет вести контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств. По итогам работы министерство должно предоставить в правительство доклад до 4 февраля 2022 года.

Сейчас Светлана Дружинина ведет работу сразу над двумя картинами о гардемаринах. Первый фильм получил название «Гардемарины-1787. Мир», второй — «Гардемарины-1787. Война».

Дружинина хочет рассказать о событиях «великого года» периода русско-турецкой войны. Идея пришла к ней еще в 1991 году, однако не была реализована из-за проблем с финансированием съемки.

В новой картине сыграют Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Всеволод Шиловский, Федор Добронравов и молодые артисты.