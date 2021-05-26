У родственников Нины Шацкой не хватило денег похоронить ее рядом с мужем

Об этом невестка актрисы Алла Золотухина рассказала «КП».

При жизни актриса Нина Шацкая выражала желание, чтобы ее тело после смерти предали земле рядом с покойным супругом Леонидом Филатовым. Однако из-за нехватки финансов семья не смогла выполнить ее последнюю волю.

Шацкая умерла после перенесенной инфекции COVID-19 23 мая. По словам Аллы Золотухиной, перед смертью Нина почувствовала сильную слабость, однако от госпитализации отказалась, поскольку никаких других симптомов у нее не было.

Когда ей стало хуже, ее госпитализировали в больницу для коронавирусных больных на ВДНХ. Там актриса провела 12 дней, по истечении которых скончалась.

Шацкую планировали похоронить 27 мая на Ваганьковском кладбище, рядом с ее покойным мужем Леонидом Филатовым. Однако выяснилось, что для этого нужно демонтировать массивное надгробие актера. Эту работу на кладбище оценили в полмиллиона рублей, которых у семьи не оказалось — сын Денис Золотухин служит в Никольском храме в селе Ермолино.

Скорее всего, актриса упокоится на Троекуровском кладбище, полагают родственники.

Нина Шацкая умерла ночью 23 мая на 82-м году жизни, напоминает ФАН. Ее брак с Филатовым длился больше 20 лет, до смерти актера в 2003 году.