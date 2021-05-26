Amazon купит киностудию Metro-Goldwyn-Mayer за $8,45 млрд

Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

О намечающейся сделке сообщил американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. По словам его представителей, компания купит голливудскую киностудию Metro-Goldwyn-Mayer за $8,45 млрд. Такой шаг даст стриминговому сервису Amazon Prime возможность доступа к обширной кинотеке киностудии.

«Amazon поможет сохранить наследие фильмов MGM, предоставив пользователям более широкий доступ к уже имеющимся произведениям», — пообещал ритейлер.

Как пояснил старший вице-президент Amazon Studios и Prime Video Майк Хопкинс, в библиотеке киностудии на данный момент более 4 тысяч фильмов и 17 тысяч телевизионных шоу.