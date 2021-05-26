Золотые четки, которые перебирала Мария Стюарт в день казни, украли из замка в Британии

Кража состоялась в замке Арундел, сообщили в полиции графства BBC News.

Четки стали одной из драгоценностей на общую сумму около 1 млрд фунтов. Их королева Шотландская Мария Стюарт перебирала в день своей казни 8 февраля 1587 года, говорится в сообщении.

Похитители прокрались в замок через окно, разбив застекленный шкафчик и украв раритеты. После этого неподалеку был обнаружен сгоревший полноприводный седан.

По словам администрации замка, также исчезли пропали коронационные кубки, которые Мария Стюарт преподнесла в дар одному из предков нынешнего владельца Арундела — граф-маршалу Англии, герцогу Норфолкскому.

В Арунделе призвали всех, кому известна судьба украденного, помочь полиции вернуть историческую драгоценность герцогу.

Замок Арундел до сих пор находится в частной собственности у 18-му герцога Норфолкского, граф-маршала Англии Эдуарда Фицалана-Говарда. Кража произошла поздним вечером в пятницу.

Фото: ARUNDEL CASTLE/PA WIRE