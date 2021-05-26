Почти полмиллиона человек посетили музей-усадьбу «Архангельское» в 2020 году

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова приняла участие в заседании Попечительского совета музея-усадьбы «Архангельское» под председательством заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака и осмотрела музейный комплекс.

На заседании Попечительского совета обсудили результаты пятилетней деятельности учреждения, приоритетные проекты развития и ход ремонтно-реставрационных работ. В мероприятии также приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель Сбербанка России Герман Греф, заместитель начальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Илья Джус и другие.

Дмитрий Козак поблагодарил Минкультуры России, правительство Московской области и Попечительский совет музея за слаженную работу, что позволило в рекордные сроки к столетнему юбилею музея-усадьбы вернуть былое величие «Архангельскому». По его мнению, музей действительно преобразился и стал настоящей «подмосковной жемчужиной».

По мнению Ольги Любимовой, основной целью развития музейного комплекса является создание гармоничного пространства с современным наполнением и комфортной инфраструктурой для семейного посещения.

«Увеличение экспозиционных площадей позволит расширить количество проводимых выставочных проектов. Также важно развивать образовательное направление, проводить экскурсии. Это позволит сделать «Архангельское» привлекательным местом для всех возрастных групп», - пояснила Министр.

Директор музея-усадьбы Вадим Задорожный рассказал, что выделение адресного финансирования по линии Минкультуры России позволило в сжатые сроки провести основной объём реставрационных работ на главных объектах показа Музея-усадьбы. Он отметил, что Правительством Московской области проведена масштабная работа по реконструкции внешних инженерных сетей. При содействии Минобороны России была благоустроена главная набережная и открыта парковка.

«Мы планируем запустить концертную и детскую программы, реализовывать просветительские проекты и мероприятия. На наш взгляд, это позволит презентовать «Архангельское» как обновлённую точку притяжения с собственным событийным культурно-просветительским кластером», - добавил он.

Говоря о ключевых показателях по итогам 2020 года, глава Минкультуры России рассказала, что на 15% выросла посещаемость музея-усадьбы - почти полмиллиона человек пришли в «Архангельское», и эти показатели достигнуты в период пандемии.

«Мы хотим в дальнейшем сделать три входные группы и разгрузить посещаемость, а также добавить новый трек - открыть музей-усадьбу для спортсменов. На наш взгляд, это важная инициатива», — заключила Ольга Любимова.

Фото: Минкультуры РФ