Вокальный конкурс «Новая звезда – 2021» пройдет в июне

Финал соревнования будет показан 13 и 14 июня, сообщили организаторы.

Всероссийский вокальный проходит на телеканале «ЗВЕЗДА». Зрелищное состязание собрало на одной сцене самых сильных и талантливых исполнителей из 85 регионов России, которые сражаются в музыкальной битве за свой родной край. Представлять регионы могут и сольные артисты, и дуэты, и музыкальные группы.

Перед телезрителями и жюри выступают неизвестные широкой публике исполнители и уже состоявшиеся профессионалы. Главное условие в том, что представитель региона должен быть уроженцем своего края, который он представляет, либо его судьба так или иначе должна быть с ним связана.

Победителей определят звезды российской эстрады. В этом сезоне традиционно в состав судей вошли Юлия Савичева, Зара, Роман Емельянов, Юрий Николаев и председатель жюри — Максим Исаакович Дунаевский.

Телезрители могут принять участие в СМС-голосовании и поддержать понравившегося участника.

Основная задача конкурса — продемонстрировать огромный творческий потенциал исполнителей из всех, даже самых отдаленных регионов и отразить красоту и самобытность разных уголков страны. Главный приз проекта — миллион рублей на профессиональное продвижение, говорится в сообщении.