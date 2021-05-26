Альбом произведений Рахманинова в исполнении Саямова опубликовала «Мелодия»

Цифровое издание доступно на всех цифровых площадках, сообщила пресс-служба студии.

Студия звукозаписи «Мелодия» выпустила цифровой альбом с записями Первой фортепианной сонаты (1907) и «Вариаций на тему Корелли» (1931) русского композитора Сергея Рахманинова. Произведения звучат в исполнении пианиста Даниила Саямова.

Диск Даниила Саямова, представителя фортепианной школы Веры Горностаевой, «Мелодия» выпускает впервые. В исполнении музыканта прозвучит музыка Сергея Рахманинова, обойденная вниманием большинства пианистов. Это Первая фортепианная соната и последнее сольное сочинение композитора, «Вариации на тему Корелли», рассказали в пресс-службе.

Даниил Саямов окончил Московскую консерваторию. После победы в Международном юношеском конкурсе имени Рахманинова в 2000 году был приглашен в класс профессора Веры Горностаевой.

После аспирантуры в Москве Саямов выиграл стипендию на стажировку в Королевском музыкальном колледже Лондона.