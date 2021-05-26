Гран-при Международного фестиваля кино в Ульяновске вручили Александру Филиппенко

Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» министерства искусства и культурной политики Ульяновской области.

Гран-при «Честь и достоинство» народный артист России Александр Филиппенко получил за преданное служение киноискусству. Такое решение принято жюри ХII Международного фестиваля кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души», который прошел в Ульяновске.

Фестиваль по традиции включает спектакли, показы фильмов, выставки, встречи с режиссерами и актерами. Каждый год в его конкурсную и внеконкурсную программу поступает около 300 фильмов со всего мира, из которых экспертная комиссия отбирает лучшие картины в конкурсную программу, после чего их оценивает профессиональное жюри российских и зарубежных кинематографистов.

В этом году в рамках смотра состоится демонстрация 50 картин конкурсной и внеконкурсной программ, которые будут идти на лучших киноплощадках региона. Запланированы кинолекции, пройдут также обучающие выступления экспертов Поволжского питчинга дебютантов, который состоится в рамках Всероссийского молодежного форума части деловой программы кинофестиваля.