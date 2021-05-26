В Минкультуры обсудили планы развития цирковой отрасли на период до 2030 года

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор компании «Росгосцирк» Сергей Беляков обсудили текущую деятельность, а также планы развития цирковой отрасли на период до 2030 года.

Любимова отметила, что в период пандемии цирковая отрасль оказалась в сложной ситуации. «Цирки не только остались без дохода, но и продолжали нести расходы на содержание животных. Ни для кого не секрет, что это огромные средства. И мы благодарны за поддержку Правительства в данном вопросе, и выделении дополнительных средств на первоочередные нужды», — рассказала министр.

Глава ведомства также напомнила, что впервые был создан реестр частных цирков и зоопарков. Эта инициатива позволила систематизировать взаимодействие министерства с этими организациями.

«Росгосцирк» — предприятие цирковой отрасли с самым большим имущественным комплексом, включающим 35 стационарных цирков, 2 стационарных летних цирка, 5 цирков-шапито, 4 административных здания и 30 гостиниц и общежитий для проживания артистов. По словам главы компании, сегодня имущественный комплекс нуждается в модернизации.