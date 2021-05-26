Роль Анны Карениной в первом российском проекте Netflix сыграет Светлана Ходченкова

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой платформы.

Первый оригинальный российский сериал «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли будет современной интерпретацией романа Льва Толстого «Анна Каренина», сообщили в Netflix.

Сериал выйдет на платформе Netflix по всему миру. Дату премьеры объявят позднее, говорится в сообщении.

Как сообщил директор оригинальных сериалов Netflix Майкл Аззолино, это первый российский сериал, анонсируемый сервисом совместно с российской кинокомпанией 1-2-3 Production.

«Команда талантливых сценаристов, режиссеров и продюсеров объединилась для работы над многообещающим оригинальным сериалом. Мы будем рады помочь донести их видение этой всемирно известной истории до нашей аудитории как в России, так и во всем мире», — цитирует его слова пресс-служба.

Режиссерами и продюсерам стали Валерий Федорович и Евгений Никишов (1-2-3 Production). Сценарий разработали Роман Кантор и Мария Микулина.