Ефремову разрешили побывать дома на время следственных действий о наркотиках

В настоящее время актер находится в столице, сообщает «КП».

Как стало известно изданию, Михаила Ефремова привезли в Москву давать показания по делу о наркотиках. Пока идут следственные действия, артисту разрешили быть дома, утверждает источник издания.

Более того, Ефремову даже разрешили прогулки в радиусе одного километра от дома. По мнению знакомых из окружения артиста, он действительно может быть в Москве.

В июне 2020 года Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади в Москве, вылетев на своей машине на встречную полосу и протаранив автомобиль Lada. Водитель Lada Сергей Захаров оказался блокирован в салоне и был в тяжелом состоянии доставлен в одну из больниц, где впоследствии скончался.

В крови Ефремова эксперты нашли следы наркотиков и алкоголь. Его приговорили к 8 годам колонии и штрафу, затем снизили срок до 7,5 года лишения свободы.

Фото: кадр из к/ф «На дне»