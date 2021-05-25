Философская картина Бэнкси о Ленине-панке под прицелом ушла с торгов за $960 тысяч

Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's.

Картина британского мастера стрит-арта Бэнкси, изображающая вождя русской революции Владимира Ильича Ленина, была продана на торгах в Гонконге за 7,45 млн гонконгских долларов (около $960 тыс.).

Автор сопроводил лот надписью «Искусство должно успокаивать встревоженных и тревожить успокоившихся». Указана также дата рождения художника — 1974 год.

Картина «Ленин на виду» (2004) представляет собой черно-белый портрет лидера русской революции. Художник изобразил его с прической «ирокез», в проколотое левое ухо Ленина вдеты кольца, а в верхнем углу перед лицом Ленина изображен красный снайперский прицел.

Кроме того, на аукционе проданы две других работы Бэнкси, «Распродажа заканчивается сегодня» и «Колибри». Они ушли с торгов за 6 млн долларов и 2 млн долларов соответственно, пишет «Культуромания».