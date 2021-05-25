В Петербурге открылась выставка о современном церковном зодчестве

Экспозиция заработала в Доме архитектора, сообщил «Санкт-Петербургским ведомостям» организатор выставки Кирилл Яковлев.

Третья выставка «Современное церковное зодчество: Санкт-Петербург» объединила проекты, которые были созданы в 2016–2021 годах мэтрами и студентами. Гости могут увидеть как реализованные проекты, так и пока еще остающиеся на бумаге.

Чтобы разместить 70 проектов тридцати авторов, организаторы заняли дополнительный зал парадной анфилады особняка Александра Половцова.

Со времени первой выставки в 2011 году, на которой были показаны проекты, созданные в предыдущие двадцать лет, качество представленных проектов заметно выросло, считает Яковлев. «Петербургская школа храмового зодчества остается традиционной, она ориентируется в основном на русский классицизм рубежа XVIII–XIX веков и неорусский стиль начала ХХ века», — сказал эксперт.

Как пояснил на вернисаже председатель КГА, главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев, при согласовании архитектурно-градостроительного облика в проектах зданий храмы вызывают наименьшие проблемы. Церкви украшают современную жилую застройку. «Важно, чтобы при проектировании храмов архитекторы усмиряли гордыню, естественную для всех творческих людей», — отметил Григорьев.

В числе проектов — идея храма в память об утраченном храме Спас-на-Водах на набережной Гребного канала (Крестовский остров), которую предложил архитектор Андрей Анисимов. Автор спроектировал не копию, а напоминание об утрате начала 1930-х годов. Храм высотой 21 метр, по замыслу автора, должен стать частью церковного комплекса, говорится в сообщении.





Фото: "Санкт-Петербургские ведомости" / spbvedomosti.ru