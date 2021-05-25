В Петербурге открылась выставка о современном церковном зодчестве

25.05.2021
Третья выставка «Современное церковное зодчество: Санкт-Петербург» объединила проекты, которые были созданы в 2016–2021 годах мэтрами и студентами. Гости могут увидеть как реализованные проекты, так и пока еще остающиеся на бумаге.
Чтобы разместить 70 проектов тридцати авторов, организаторы заняли дополнительный зал парадной анфилады особняка Александра Половцова.
Со времени первой выставки в 2011 году, на которой были показаны проекты, созданные в предыдущие двадцать лет, качество представленных проектов заметно выросло, считает Яковлев. «Петербургская школа храмового зодчества остается традиционной, она ориентируется в основном на русский классицизм рубежа XVIII–XIX веков и неорусский стиль начала ХХ века», — сказал эксперт.
Как пояснил на вернисаже председатель КГА, главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев, при согласовании архитектурно-градостроительного облика в проектах зданий храмы вызывают наименьшие проблемы. Церкви украшают современную жилую застройку. «Важно, чтобы при проектировании храмов архитекторы усмиряли гордыню, естественную для всех творческих людей», — отметил Григорьев.
В числе проектов — идея храма в память об утраченном храме Спас-на-Водах на набережной Гребного канала (Крестовский остров), которую предложил архитектор Андрей Анисимов. Автор спроектировал не копию, а напоминание об утрате начала 1930-х годов. Храм высотой 21 метр, по замыслу автора, должен стать частью церковного комплекса, говорится в сообщении.