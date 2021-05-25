На Форуме Креативного Бизнеса сформулируют дорожную карту креативных индустрий

Мероприятие проходит в рамках ПМЭФ, сообщила пресс-служба Минкультуры России.

Пресс-конференция, посвященная Форуму Креативного Бизнеса, состоялась 24 мая в Москве в пресс-центре информационного агентства России «ТАСС». Форум впервые пройдет на ПМЭФ-2021 со 2 по 5 июня.

В мероприятии приняли участие замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, замдиректора Фонда Росконгресс и директор Форума Креативного Бизнеса Елена Маринина, худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, директор Центра урбанистики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Капков и основатель Центра современного искусства ВИНЗАВОД, член правления Ассоциации галерей Софья Троценко.

В онлайн-формате к конференции присоединились международные спикеры – главный куратор Design Miami Арик Чен, директор Belgrade Design Week Йован Йеловац и руководитель департамента партнерских отношений Фонда Education Above All (EAA) Марьям Ахмед Аль-Наср. Также с видеообращением выступила заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова.

Открывая пресс-конференцию, Ярилова рассказала о ходе реализации концепции развития творческих индустрий. По ее словам, креативные индустрии – один из самых быстро развивающихся секторов экономики, поэтому необходимо обсуждать перспективы их развития, а также меры государственной поддержки.

«Основой креативных индустрий служат творческие и интеллектуальные способности людей, которые используются на пересечении культуры, бизнеса и управления. Форум Креативного Бизнеса – это уникальная площадка для диалога и поиска эффективных решений, которые позволят нашим культурным деятелям и творческим предпринимателям стать успешными и востребованными не только в России, но и за рубежом», – сказала она.

Замминистра напомнила, что ведомство по поручению правительства РФ разработало концепцию развития креативных индустрий. В ее разработке принимал участие широкий круг экспертов, включая представителей Высшей школы экономики, МГУ, РАНХиГСа, ООН, Агентства стратегических инициатив, Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Министерства промышленности Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации.

«Цель концепции — развитие креативного сектора национальной экономики, которое было бы основано на человеческом капитале и историко-культурном наследии народов России. Нам было необходимо в целом оценить состояние креативной экономики в России. Для нас это относительно новое направление, поэтому нам важно проанализировать и систематизировать те меры, которые сегодня действуют и поддерживают творческие индустрии, определить наиболее эффективные из них», — сказала Ярилова.

Замминистра добавила, что составители концепции нацелены также создать инфраструктуру для творческих индустрий. «Она должна быть не только доступной, но и равномерно распределенной по всей территории страны, должна включать и креативные кластеры, и творческие инкубаторы, и центры коллективного пользования специальным оборудованием, и городские креативные пространства», — пояснила Ярилова.

Фото: Минкультуры России.