Российские археологи датировали возраст первых слоев пещеры Малишина Стена в Черногории

Об этом рассказал заведующий Отделом археологии каменного века ИАЭТ СО РАН Михаил Шуньков.

Древнейшие слои пещеры относятся к времени позднего палеолита, установили ученые Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН. Как сообщил заведующий Отделом археологии каменного века ИАЭТ СО РАН Михаил Шуньков в пресс-центре ТАСС, их возраст составляет около 50 тыс. лет.

Стоянка Малишина Стена расположена на севере Черногории в ущелье реки Чехотина. Это один из главных палеолитических объектов Балкан, являвшийся транзитной территорией между центральной Европой и Малой Азией. Такое расположение сделало его очень важным в изучении палеолита западной части Евразии.

По словам Шунькова, раскопки в пещере были проведены в начале апреля. Ученые работают на данной территории уже более 10 лет, отметил он.



