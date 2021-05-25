В VI Всемирной Фольклориаде примут участие делегации из более 40 стран

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова провела заседание оргкомитета по подготовке и проведению VI Всемирной Фольклориады, которая состоится в Башкортостане с 3 по 10 июля 2021 года. В заседании также приняли участие статс-секретарь – замминистра культуры России Алла Манилова, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и другие.

На сегодняшний день свое участие в Фольклориаде, по словам Маниловой, подтвердили представители 37 государств. Из стран СНГ – Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, также примут участие Франция, Италия, Австрия, Испания, Греция, Швейцария, Эстония, Венгрия, Северная Македония, Болгария, Хорватия, Черногория.

Страны БРИКС будут представлены Индией и ЮАР; с Ближнего Востока приедут Израиль, Палестина, Арабские Эмираты, из Латинской Америки – Мексика, Чили, Колумбия; подтвердилась также делегация из США; страны Африки – Египет, Алжир. Ожидается, что всего примут участие представители из 48 стран.

Церемония открытия Фольклориады состоится 3 июля, а на следующий день по центральным улицам столицы до площадки амфитеатра Конгресс-холла «Торатау» пройдет масштабный парад участников фестиваля, который завершится самым большим хороводом народов мира. В тот же день состоится и открытие главной сцены смотра – «Сердце Фольклориады».

В рамках Фольклориады запланированы более 50 концертных мероприятий, а также Международная конференция по культуре, заседания комитетов и комиссий CIOFF, Международная выставка промыслов и ремесел, фотовыставка музыкальных инструментов народов мира, выставка «Маски народов мира», мастер-классы, площадки для проведения традиционных народных игр от Молодежного комитета CIOFF®, благотворительные мероприятия в социальных учреждениях Республики Башкортостан.

В ходе встречи члены оргкомитета также обсудили ряд организационных вопросов и утвердили план по подготовке и проведению мероприятия.

Фото: Минкультуры РФ.