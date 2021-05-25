Под Севастополем нашли орудия для лепки горшков возрастом 3,5 тыс. лет

Об этом сообщил замначальника Крымской новостроечной археологической экспедиции ИА РАН доктор исторических наук Олег Шаров в разговоре с ТАСС.

Сделанные из ракушек штампы, которые использовались для нанесения узоров и выравнивания внутренней поверхности глиняных сосудов, обнаружили в пригороде Севастополя на поселении каменско-ливенцовской культуры эпохи средней бронзы.

Памятник изучали в рамках охранных работ перед строительством трассы «Таврида». Его назвали «Дездар-Дере-3» по имени находящейся рядом балки.

«Культура яркая, самобытная, одна из ее особенностей — многоваликовая керамика, украшенная орнаментом. И здесь мы нашли штампы, вырезанные из ракушек: они как раз использовались при изготовлении керамики», — сказал Шаров. По его словам, из-за хрупкости ракушек такая находка представляет собой большую редкость.

Перед обжигом мастер проводил такой ракушкой с зазубренным краем по сырой глине сосуда. Изменяя угол наклона и силу нажатия, можно получать украшенные сосуды.

По данным экспедиции, на Дездар-Дере-3 было найдено около 6 тыс. предметов, которые будут переданы музею-заповеднику «Херсонес Таврический» в Севастополе. В их числе множество образцов керамики, кремневые наконечники стрел и копий, жернова, терочники, каменные топоры и другое.

Фото: neolitica.ru