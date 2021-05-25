На фестивале «17 мгновений» в Подмосковье покажут фильмы к 80-летию Битвы под Москвой

Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Показы военных фильмов приурочены к 80-летию Битвы под Москвой. Зрители увидят их в рамках V Международного фестиваля имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений», который пройдет в Московской области.

26 мая в городе Павловский Посад во дворце культуры «Павлово-Покровский» состоится торжественная церемония открытия фестиваля. К 80-летию Битвы под Москвой собрана программа военных картин, вышедших на экраны в 2020 году. В их числе «Зоя» Леонида Пляскина и Максима Бриус, «Подольские курсанты» Вадима Шмелева, «Блокадный дневник» Андрея Зайцева и «Клятва» Романа Нестеренко.

Показы военных фильмов пройдут в доме культуры «Октябрь» и Доме-музее Вячеслава Тихонова.

На фестивале пройдут два конкурса: полнометражных игровых фильмов и телевизионных сериалов. В конкурсах будет представлено 12 полнометражных картин и 12 киносериалов.