Киностудия Горького выпустит новый журнал «Хочу все знать!»

Об этом сообщили в пресс-службе студии.

Новый выпуск научно-популярного киножурнала выйдет 1 июня на платформе «КиноПоиск HD». В первом сезоне будет 36 эпизодов, говорится в сообщении.

Киностудия гордится тем, что возрождает любимый отечественный киножурнал, сделав его актуальным для нового поколения, в чем ей поможет «Яндекс», говорится в сообщении. По мнению гендиректора студии Юлианы Слащевой, перезапуск должен быть успешным и приведет к новому витку развития научно-популярного кино в России.

Премьера состоится 1 июня, каждый эпизод будет иметь продолжительность 12 минут. Над сериалом работали профессиональные журналисты, научные консультанты и редактора. Песню для заставки сочинила Монеточка, музыку написал саунд-продюсер Виктор Исаев.