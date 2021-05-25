Могилу Джигарханяна утрамбовали, чтобы установить памятник

Сотрудница Ваганьковского кладбища объяснила происходящее в разговоре с «Комсомольской правдой».

Ранее в соцсетях распространилась фотография с кладбища, на которой могила народного артиста СССР была разровнена и присыпана песком. При этом отсутствовала ограда, крест покосился, фотография стояла прямо на песке.

Многие решили, что произошел акт вандализма, а наследники и ученики актера забыли о нем. Однако, как пояснила в разговоре с «КП» неназванная сотрудница кладбища, по всей видимости, это просто начальный этап подготовки к установке памятника.

После наступления весны на всех кладбищах начались подготовительные работы, пояснила она. «Установочный период памятников уже начался», — добавила собеседница издания.

Армен Джигарханян умер 14 ноября 2020 года в 85 лет. По воле актера его тело было предано земле на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой.

Фото: кадр из к/ф «Место встречи изменить нельзя».