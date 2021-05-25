Кинотеатр «Художественный» отметит 800-летие Невского показом фильма Эйзенштейна

Об этом рассказали во вторник в пресс-службе киносети.

Картину «Александр Невский» покажут в столичном кинотеатре 30 мая. Пленку для показа возьмут из архивов киносети «Москино», говорится в сообщении.

Показ, приуроченный к 800-летию со дня рождения великого древнерусского полководца, пройдет 30 мая в 19:00. Фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» относится к плеяде классических исторических картин 1930 годов, он считается одной из лучших работ режиссера, отметили в киносети.

Советский фильм рассказывает о древнерусском князе, победившем в битве с рыцарями Ливонского ордена на льду Чудского озера. Картина будет демонстрироваться на большом экране с отреставрированной пленки 35-мм из архива «Москино».

«Александр Невский» был снят и смонтирован всего за шесть месяцев. Он стал единственным фильмом Эйзенштейна, вышедшим в прокат в 30-е годы.

Фото: кадр из фильма