Найденный на Украине «второй Стоунхендж» оказался древнее британского

О находке сообщается на официальной странице Днепровской археологической экспедиции в Facebook .

Открытие сделали в селе Новоалександровка Днепропетровской области Украины. Древнее каменное сооружение можно сравнить со Стоунхенджем, отмечают ученые.

На месте исследований было найдено около двадцати захоронений. Самой интересной находкой стал курган высотой 7,5 метра и шириной 5 метров, возраст которого оставляет около 5500 лет.

В кургане находилось 11 могил и каменные глыбы-кромлехи. Каменные плиты расположены по кругу и были вкопаны в землю на метр, каждая глыба имеет высоту около двух метров.

Ученые раскопали около двух десятков каменных столпов, обнаружив, что сооружение похоже на Стоунхендж. По мнению экспертов, оно также имело сакральное значение.

Среди камней были найдены остатки керамики, подобной Трипольской культуре. На этом основании ученые полагают, что создавший «Украинский Стоунхендж» народ контактировал с трипольцами, хотя те вели оседлый образ жизни в лесостепной зоне, а курган был создан степными кочевыми скотоводами.

Сооружение такого кургана требовало большого объема работ, которые приходилось выполнять далекими от совершенства каменными и кремневыми орудиями, отмечают ученые. Это значит, что курган служил для похорон важных людей, вождей и шаманов.

Эксперты продолжают изучение найденных объектов. Найденные останки захороненных здесь людей будут отправлены в ФРГ для более детального исследования. На месте раскопок планируется музей под открытым небом.

Фото: страница Днепровской археологической экспедиции в Facebook.