РАХ представит выставку произведений Виталия Петрова-Камчатского

Об этом сообщила пресс-служба Российской академии художеств.

Выставка произведений Виталия Петрова-Камчатского (1936–1993), заслуженного деятеля искусств РФ, члена-корреспондента Российской академии художеств, профессора, ректора Красноярского государственного художественного института (1988–1993) приурочена к 85-летию со дня рождения художника. В экспозиции — около 40 графических листов разных лет, говорится в сообщении.

разитеПетров-Камчатский сегодня единственный мастер в России, который настолько полно, весомо и широко посвятил свое творчество Дальнему Востоку: Чукотке, Камчатке, Сахалину, Якутии, покорившим его своей неповторимой красотой. На эту тему художником созданы обширные серии произведений станковой и книжной графики, выльные живописные работы.

Его произведения — сплав живых впечатлений, увиденного и пережитого, — одухотворенные романтической мечтой художника о дальних странствиях, неожиданных встречах и открытиях. Творчество мастера являет неповторимый пример верности избранной теме и профессиональной взыскательности. Произведения В.Н. Петрова-Камчатского отмечены оптимистическим восприятием мира, ощущением его бесконечного многообразия, вдохновенным мастерством и особой поэтикой духовного отношения ко всему сущему. https://rah.ru/news/detail.php?ID=57144

Выставка будет открыта для посещения с 9 по 20 июня 2021 года.

Фото: В.Н.Петров-Камчатский (1936-1993). Воскресенье