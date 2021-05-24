Спектакль Никиты Михалкова «12» могут представить в Нижнем Новгороде и Красноярске

Об этом сообщили в пресс-службе режиссера в понедельник.

Спектакль «12» основан на одноименной картине режиссера и актера. Премьера постановки, приуроченной к 75-летнему юбилею Михалкова, состоялась 24 апреля на Исторической сцене Большого театра.

В регионах первый премьерный показ прошел в Екатеринбурге21 мая при участии мецената Андрея Симановского и Благотворительного фонда поддержки Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Центр театра и кино на Поварской», организованный совместно с Михалковым.

Режиссер надеется реализовать все нами задуманное, при поддержке фонда проехав с гастролями спектакля «12» по всей России. «На эту мысль нас, честно говоря, навела Валентина Ивановна Матвиенко, которая после премьеры спектакля в разговоре со мной обронила такую фразу: «Это должны увидеть все», — пояснил Михалков.

В настоящее время организаторы ведут переговоры о гастролях с такими городами, как Нижний Новгород, Красноярск, Хабаровск, Новосибирск и другие.