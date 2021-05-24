На доме Павла Луспекаева в Петербурге установили памятную доску

Речь идет о доме 32 по Торжковской улице, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Заслуженный артист РСФСР Павел Луспекаев сыграл таможенника Верещагина в фильме «Белое солнце пустыни». Мемориальную доску установили на доме в Приморском районе, в котором он жил, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Луспекаев жил в Приморском районе почти 10 лет, сохранение памяти об этом стало по-настоящему народным проектом, отмечается в сообщении. С этой инициативой выступили местные краеведы, привели в пресс-службе слова главы Приморского района Николая Цеда.

В мероприятии приняла участие дочь актера Лариса Луспекаева.