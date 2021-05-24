Композитор Александр Клевицкий представит три мировые премьеры

Об этом сообщила пресс-служба радио «Орфей»

Специальными гостями авторского гала-концерта композитора и дирижера Александра Клевицкого «Гимн музыке» станут пианистка Екатерина Мечетина и валторнист Аркадий Шилклопер. 8 июня гостей Большого зала Московской консерватории ждут сразу три мировые премьеры, говорится в сообщении.

Песни на музыку Клевицкого исполняли Иосиф Кобзон, Тамара Гвердцители, Зураб Соткилава и Анна Вески, а на сцене шли мюзиклы «Джельсомино в стране лжецов» и «Собака на сене».

Многие знают Александра Клевицкого как автора музыки к десяткам выпусков киножурнала «Ералаш» и фильмам Бориса Грачевского. Уже более 15 лет он является дирижером и художественным руководителем легендарного Академического Большого концертного оркестра имени Силантьева.

«Я живу в современном обществе, его конфликты, противоречия, горькие и радостные страницы не проходят мимо моего внимания. И мне всегда хотелось плоды моих раздумий воплотить в формах масштабных, философских», — подчеркивает композитор.

В начале июня композитор представит публике симфонию «XXI век. Борьба продолжается»; концерт для фортепиано с оркестром и концерт для валторны с оркестром. Все эти произведения были задуманы давно, но завершены во время пандемии 2020 года, говорится в сообщении.

Билеты можно приобрести на сайте http://gimnmusic.ru/

Фото предоставлено радио «Орфей»