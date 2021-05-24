«кАчевники» презентуют на Ural Music Night – 2021 альбом «Бодрый»

Об этом сообщает пресс-служба смотра.

Совместный проект Андрея Запорожца (SunSay, 5'Nizza), Вячеслава Семенченко (Fame) и Дениса Михальченко (Den Da Funk) «кАчевники» станет хедлайнером площадки, говорится в сообщении.

Кроме альбома «Бодрый», группа также готовит несколько сюрпризов с битбоксом и с фристайлом, отмечают организаторы. В рамках фестиваля также планируется выступление группы «Каста», с которой «кАчевники» собираются исполнить совместную песню с Влади «Верили люди».

В запасе у проекта есть новые куплеты, которые еще не исполнялись вживую, говорится в сообщении. «На UMN вы сможете их услышать», — отметил Михальченко.

Фото предоставлено организаторами.