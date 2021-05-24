«Красотка» с Гиром и Джулией Робертс выйдет в повторный кинопрокат в России

Об этом сообщает пресс-служба сети «Синема Парк» в понедельник.

Спецпоказы романтической комедии 1990 года с Ричардом Гиром и Джулией Робертс пройдут в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула кино» с 28 по 30 мая.

«Красотка» — современная история «Золушки», уже 20 лет вдохновляющая зрителей верой в любовь, которая не знает преград, отметили в пресс-службе. Фильм снова выйдет на большие экраны и будет показан на языке оригинала с русскими субтитрами, рассказали в сети.

Романтическая комедия режиссера Гэрри Маршалла повествует о финансовом магнате Эдварде Льюисе (Ричард Гир), который влюбляется в проститутку Вивьен (Джулия Робертс). Фильм был номинирован на премию Британской киноакадемии BAFTA и «Золотой глобус». Для Джулии Робертс роль Вивьен стала первым большим успехом в кино.

Фото: кадр из к/ф «Красотка»