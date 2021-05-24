Кевин Спейси снимется в фильме о художнике, обвиненном в педофилии

О новом повороте в карьере актера сообщает ABC News.

Впервые после обвинений в домогательствах Спейси снимется в проекте «Человек, который нарисовал Бога». Фильм будет делать итальянский актер и режиссер Франко Неро, известный своей работой над картиной «Джанго освобожденный».

Вместе со Спейси в картине исполнит роль супруга режиссера Ванесса Редгрейв.

Сюжет фильма повествует о слепом художнике, рисующем людей по голосу. В этой роли выступит сам режиссер. Вместе с популярностью к герою приходит и угроза — его ошибочно обвиняют в педофилии. Тогда ему на помощь приходит следователь, роль которого сыграет Спейси.

Съемки начнутся в Италии в ближайшее время, как только позволит режим ограничений. «Мы ждем завершения пандемии, чтобы начать с того места, где прервалась наша подготовительная работа», — сказал Неро. По его словам, он рад решению «великого актера» участвовать в проекте.

Фото: кадр из сериала «Карточный домик»