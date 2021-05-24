В рамках фестиваля «Красная площадь» РГДБ проведет около ста акций

Смотр состоится 3–6 июня 2021 года, сообщила пресс-служба библиотеки.

Около сотни акций, которые подготовила Российская государственная детская библиотека как куратор секции «Детская и учебная литература» книжного фестиваля «Красная площадь» 2021 года, будут проходить на двух площадках: «Детская сцена» и «Детская мастерская».

Программа «Детская сцена» сформирована по тематическому признаку: 3 июня – День семейного чтения, 4 июня — Подростковый день, 5 июня — День науки, 6 июня — Пушкинский день. Программа «Детская мастерская» в основном состоит из мастер-классов.

Также на Детской сцене можно посмотреть мультфильмы из программы Российского фестиваля анимационного кино «Открытая премьера». Кроме этого, каждый день будут проходить флешмобы «Дети у микрофона», участники которых смогут выиграть новые книги.

Во время фестиваля РГДБ проведет благотворительную акцию «Подари ребенку книгу», в ходе которой желающие смогут купить книги и передать их в одну из сельских библиотек Владимирской, Кемеровской и Воронежской областей, Приморского края и Республики Крым.

Подробное расписание детской программы и правила посещения будут опубликованы на сайте книжного фестиваля «Красная площадь».