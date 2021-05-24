Росписи Боголюбского собора Высоко-Петровского монастыря отреставрируют к 350-летию Петра I

​​Министр культуры РФ посетила Высоко-Петровский монастырь в Москве, где продолжается его реставрация.

В ходе визита министр ознакомилась с ходом ремонтно-реставрационных работ в Боголюбском храме, а также посетила собор митрополита Петра и храм в честь преподобного Сергия Радонежского.

Храм в честь Боголюбской иконы Божией Матери – родовая усыпальница императора Петра I по материнской линии. Здесь было погребено более 20 родственников Петра Великого из рода Нарышкиных, в том числе его дедушка и бабушка. Реставрация Боголюбского храма осуществляется с 2019 года. В процессе воссоздания внутреннего убранства древней церкви под слоями краски была обнаружена настенная живопись XVIII-XIX вв. К числу прочих открытий 2020 года, совершенных в ходе реставрации Боголюбского храма, относятся найденные склепы родственников императора Петра I по материнской линии.

По словам Министра, важно отреставрировать росписи и вернуть храму первозданный облик к 350-летию со дня рождения Петра I.

​«Архитектурный ансамбль Высоко-Петровского монастыря является уникальным памятником церковного зодчества, связанным с детством Петра I, к 350-летию со дня рождения которого мы активно готовимся. Разработана масштабная программа празднования, куда включена и реставрация сразу нескольких объектов монастыря, сильно пострадавших за многие годы», - рассказала Ольга Любимова.

​Реставрация Боголюбского храма и вообще Высоко-Петровского монастыря, как отметил игумен Пётр, является значимой для профессионального сообщества, так как представляет материалы для изучения нескольких эпох.

​«Благодаря находкам мы можем проиллюстрировать историю зодчества в Москве, ведь та же Боголюбская церковь является одним из последних образцов русского узорочья перед зарождением здесь же нового стиля – нарышкинского барокко. С другой стороны, это один из самых больших в стране храмов-усыпальниц», - рассказал он.

​Он добавил, что после восстановления Боголюбского храма приступят к реставрации Сергиевской церкви обители с окружающим её гульбищем.

«Это близкие по размерам храмы и начало богослужений в Боголюбской церкви позволит не прерывать и не ограничивать богослужебную жизнь обители. Наша община и паломники смогут перейти в соразмерный храм», - пояснил наместник Высоко-Петровского монастыря.

В рамках реставрации храма в честь Боголюбской иконы Божией Матери, также осуществляются работы по воссозданию архитектурного облика усыпальницы, которая была построена в последней трети XVIII века подле Боголюбского храма, и где захоронили трёх представителей рода Нарышкиных. Окончание работ запланировано на конец мая 2021 года.

Высоко-Петровский монастырь был основан в XIV веке святителем Петром, митрополитом Киевским и всея Руси, Московским чудотворцем. Архитектурный ансамбль Высоко-Петровского монастыря формировался с начала XVI до середины XVIII веков и представляет собой хорошо сохранившийся архитектурный памятник «Нарышкинского барокко». Главной святыней монастыря является чтимая икона со святыми мощами митрополита Киевского и всея Руси Петра, Московского чудотворца.

Фото: Минкультуры РФ