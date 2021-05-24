Победившая на «Евровидении» группа Maneskin планирует концертный тур в России

Участники коллектива поделились своими планами с ТАСС после возвращения в Рим.

По словам музыкантов, они не сравнивают свою победу на фестивале итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо с «Евровидением-2021». «Евровидение» — это что-то особенное, при этом Италия не побеждала уже много лет, поэтому победить для них стало большей честью, сказали участники Maneskin.

Музыканты отметили, что не относились к конкурсу всерьез как к состязанию, просто «попали в настроение» и «здорово развлеклись».

В настоящее время Maneskin планируют вернуться к работе над новым альбомом, который будет опубликован к концу года. В декабре начнутся гастроли Maneskin в Европе, Россия будет включена в программу, пояснили участники группы.

Фото: кадр из трансляции «Евровидения-2021»