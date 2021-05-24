Боевик «Форсаж — 9» возглавил российский кинопрокат в выходные

Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.

Фильм вышел в российский прокат 19 мая, собрав с 20 по 23 мая 502,7 млн рублей. Это история о стритрейсере, которому нужно спасти своих близких. Команда собирается, чтобы сорвать план самого коварного преступника по захвату мира, и выясняет, что этот преступник — брат главного героя, много лет назад изгнанный из семьи.

В фильме сыграли Вин Дизель, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Мишель Родригес, Шарлиз Терон, Джордана Брюстер и др. Стоит отметить, что рейтинг картины на Кинопоиске достиг лишь 6,1 балла — многие зрители высказывают разочарование сюжетом и съемками ленты.

На втором месте по кассовым сборам оказалось японское аниме «Истребитель демонов: поезд «Бесконечный». Лента собрала в прокате 57 млн рублей за четыре дня. Сюжет рассказывает о борьбе героев с демонами.

Третье место рейтинга занял австралийско-американский мультфильм «Кролик Питер — 2», который собрал 56 млн рублей. Сюжет является продолжением истории о кролике Питере, отправляющемся в большой город ради приключений, в то время как члены чего семьи следуют за ним, пытаясь вернуть его домой.

Фото: кадр из к/ф «Форсаж – 9»