Лауреатами премии «Слово» стали авторы сценариев «Дорогие товарищи!» и «Глубже!»

21.05.2021
Мнения членов жюри разделились поровну, объяснила актриса. По ее словам, организаторы не смогли выбрать один сценарий, поэтому продюсеры дали возможность вручить два приза.
«Одна картина про прошлое, вторая — про настоящее», — пояснила Исакова.
Сценарий к черно-белой драме «Дорогие товарищи!» был создан Еленой Киселевой и Андреем Кончаловским, который стал и режиссером фильма. Автором сценария и режиссером фильма «Глубже!» стал Михаил Сегал.
В этом году претендентов оценивали актриса Виктория Исакова, композитор Игорь Вдовин, сценарист Дарья Грацевич, продюсер Игорь Мишин, оператор Влад Опельянц и режиссер Павел Лунгин.
Фото: кадр из к/ф «Дорогие товарищи!»