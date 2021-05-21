Лауреатами премии «Слово» стали авторы сценариев «Дорогие товарищи!» и «Глубже!»

21.05.2021

Об этом на торжественной церемонии в Театре имени Пушкина сообщила член жюри, актриса Виктория Исакова.

Мнения членов жюри разделились поровну, объяснила актриса. По ее словам, организаторы не смогли выбрать один сценарий, поэтому продюсеры дали возможность вручить два приза.

«Одна картина про прошлое, вторая — про настоящее», — пояснила Исакова.

Сценарий к черно-белой драме «Дорогие товарищи!» был создан Еленой Киселевой и Андреем Кончаловским, который стал и режиссером фильма. Автором сценария и режиссером фильма «Глубже!» стал Михаил Сегал.

В этом году претендентов оценивали актриса Виктория Исакова, композитор Игорь Вдовин, сценарист Дарья Грацевич, продюсер Игорь Мишин, оператор Влад Опельянц и режиссер Павел Лунгин.

 

Фото: кадр из к/ф «Дорогие товарищи!»