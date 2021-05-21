Вин Дизель допустил возможность съемок последнего «Форсажа» в России

Голливудский актер поделился мыслями в интервью KP.RU.

По словам артиста, его часто спрашивают, почему он так любит Россию. Однако секрет этого чувства, по словам актера, довольно прост.

«С моими партнерами по фильму Полом Уокером и Мишель Родригес я разделил столько великолепных моментов в Москве, что странно было бы с моей стороны не любить ее!" — объяснил Дизель.

По словам актера, он всегда очень хотел снять одну из частей «Форсажа» в Москве. Каждый раз навещая нашу страну, он представлял себе, как круто было бы снять сцены «Форсажа» на широких дорогах российской столицы и в ее прекрасной архитектуре, утверждает Дизель.

Актер допустил, что десятый «Форсаж» может быть снят в России. По его словам, фильм станет последним в основной серии.