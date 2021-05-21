Реконструированный павильон России в Венеции открылся гибридной экспозицией о пандемии

Выставка дополнена виртуальной реальностью, рассказали организаторы ТАСС.

Гибридная экспозиция, представленная российской стороной в рамках 17-й Архитектурной биеннале в Венеции, навеяна пандемией и ее последствиями для общества. Биеннале носит общее название «Как мы будем жить вместе?», сообщили организаторы.

В выставке участвуют национальные и индивидуальные проекты. Экспозиция откроется для гостей на своих традиционных площадках, одна из которых заработает в Арсенале (исторические венецианские верфи), вторая — в парке Джардини.

Выставка продлится до 21 ноября.

Экспозиция России состоит из самого реконструированного павильона, который был построен в Джардини в 1914 году архитектором Алексеем Щусевым, и из новой части, оснащенной виртуальной реальностью.