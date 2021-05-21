В Мордовии разработают госпрограмму развития мордовской культуры

21.05.2021
Разработка государственной программы развития культуры народа Мордовии должна завершиться к 2022 году, пояснил глава региона. Основой документа станут вопросы развития мордовских праздников, языка и национальной идентичности.
Реализация госпрограммы начнется с нового бюджетного цикла 2022 года, сказал Здунов в кулуарах марафона «Новое знание».
По словам главы региона, главными пунктами программы станут вопросы, посвященные защите и развитию языка и литературы Мордовии. Это в том числе вопросы культуры, связи с финно-угорскими народами и местные праздники, пояснил он.
Фото: council.gov.ru