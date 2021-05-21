На месте каторжного острога в Омске, где отбывал срок Достоевский, проведут раскопки

21.05.2021
Археологические раскопки проведут на обнаруженном недавно фундаменте острога омской каторги, где содержался знаменитый русский писатель Федор Достоевский, двухсотлетие со дня рождения которого отмечают в России в этом году.
Недавно был найден фундамент той самой казармы, в которой Достоевский был во время каторги. В этом году на этом месте пройдут раскопки и будет поставлен памятный знак, сказал Трофимов.
В Омске многие места помнят Достоевского, отметил губернатор. В частности, будет отреставрирован памятник культуры «Комендантский дом» 1799 года постройки, здание музея им. Достоевского. Сейчас оно уже приобрело именно тот вид, в каком было в XIX веке, каким его видел сам писатель, рассказал министр.
Достоевский находился на каторге в Омске с 1850 года по 1854 год, работал на кирпичном заводе, обжигал и толок алебастр, трудился в инженерной мастерской, разгребал на улицах города снег. В конце 1854 года он был сослан в Семипалатинск, где пробыл до 1859 года.