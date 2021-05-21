На месте каторжного острога в Омске, где отбывал срок Достоевский, проведут раскопки

Об этом рассказал в пятницу журналистам министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

Археологические раскопки проведут на обнаруженном недавно фундаменте острога омской каторги, где содержался знаменитый русский писатель Федор Достоевский, двухсотлетие со дня рождения которого отмечают в России в этом году.

Недавно был найден фундамент той самой казармы, в которой Достоевский был во время каторги. В этом году на этом месте пройдут раскопки и будет поставлен памятный знак, сказал Трофимов.

В Омске многие места помнят Достоевского, отметил губернатор. В частности, будет отреставрирован памятник культуры «Комендантский дом» 1799 года постройки, здание музея им. Достоевского. Сейчас оно уже приобрело именно тот вид, в каком было в XIX веке, каким его видел сам писатель, рассказал министр.

Достоевский находился на каторге в Омске с 1850 года по 1854 год, работал на кирпичном заводе, обжигал и толок алебастр, трудился в инженерной мастерской, разгребал на улицах города снег. В конце 1854 года он был сослан в Семипалатинск, где пробыл до 1859 года.